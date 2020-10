Friedkin pensa a una nuova area per lo stadio della Roma (Di martedì 13 ottobre 2020) La Roma ha deciso di far marcia indietro sul fronte stadio. Secondo quanto riporta MF-Milano Finanza, il nuovo presidente dei giallorossi, Dan Friedkin, sarebbe intenzionato a modificare il progetto-stadio, cercando un’area differente sulla quale far sorgere l’impianto di proprietà, rispetto a Tor di Valle, dove doveva nascere il nuovo impianto, come impostato dalla giunta di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) Laha deciso di far marcia indietro sul fronte. Secondo quanto riporta MF-Milano Finanza, il nuovo presidente dei giallorossi, Dan, sarebbe intenzionato a modificare il progetto-, cercando un’differente sulla quale far sorgere l’impianto di proprietà, rispetto a Tor di Valle, dove doveva nascere il nuovo impianto, come impostato dalla giunta di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CalcioFinanza : Friedkin pensa a una nuova area per lo stadio della Roma - ReteSport : ??#PrimaPagina #ReteSport ???? Tamponi negativi in casa giallorossa. Milik conferma: 'Visite mediche ok con la Roma'.… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Roma, #Friedkin pensa al futuro: giallorossi al lavoro per i rinnovi di #Zaniolo, #Pellegrini e #Calafiori ?? #CMIT… - calciomercatoit : ?? #Roma, #Friedkin pensa al futuro: giallorossi al lavoro per i rinnovi di #Zaniolo, #Pellegrini e #Calafiori ??… - FlyingAndrew91 : @SucatelaAScle Ma poi fanno come se l'imminente aumento di capitale nn esistesse, se nn prende tutto con l'OPA, lo… -