Freaks Out: il trailer ufficiale del secondo film di Gabriele Mainetti (Di martedì 13 ottobre 2020) Freaks Out, opera seconda di Gabriele Mainetti, sarà in sala il 16 Dicembre 2020: nel cast Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo e Pietro Castellitto Arriverà al cinema il prossimo 16 Dicembre 2020, distribuito da 01Distribution, “Freaks Out”, seconda prova dietro la macchina da presa di Gabriele Mainetti, dopo l’esordio folgorante di cinque anni fa con Lo Chiamavano Jeeg Robot. Del pluripremiato esordio (7 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento, solo per enumerare alcuni dei tanti riconoscimenti tributati al film), Mainetti ritrova Claudio Santamaria che di Jeeg è stato protagonista e che qui fa parte di una carovana di “fenomeni da baraccone” che, nella Roma dilaniata ... Leggi su zon (Di martedì 13 ottobre 2020)Out, opera seconda di, sarà in sala il 16 Dicembre 2020: nel cast Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo e Pietro Castellitto Arriverà al cinema il prossimo 16 Dicembre 2020, distribuito da 01Distribution, “Out”, seconda prova dietro la macchina da presa di, dopo l’esordio folgorante di cinque anni fa con Lo Chiamavano Jeeg Robot. Del pluripremiato esordio (7 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento, solo per enumerare alcuni dei tanti riconoscimenti tributati al),ritrova Claudio Santamaria che di Jeeg è stato protagonista e che qui fa parte di una carovana di “fenomeni da baraccone” che, nella Roma dilaniata ...

RBcasting : 'Freaks Out', ecco il trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti. Con Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Gian… - walterwhiteITA : C’è il trailer di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti - nientepopcorn : Un po' Tod Browning, un po' X-Men ?? Dopo il teaser, ecco il trailer di #FreaksOut di .@TheOriginalGabs ??… - DrApocalypse : #FREAKSOUT, il full trailer del film di Gabriele Mainetti - cinemaniaco_fb : ?????????????? Freaks Out: il trailer ufficiale del film di Gabriele Mainetti -