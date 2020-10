Freaks Out: il trailer completo dell’atteso film italiano! (Di martedì 13 ottobre 2020) Da oggi è disponibile il nuovo bellissimo trailer dell’atteso film italiano, Freaks Out, di Gabriele Mainetti, stesso regista di “Lo chiamavano Jeeg Robot” Dopo il teaser trailer di qualche giorno fa, 01 Distribution ha reso disponibile il trailer completo del nuovo lavoro di Gabriele Mainetti, Freaks Out. Per chi non conoscesse la sinossi dell’atteso film italiano, Freaks Out racconta di un gruppo di ragazzi che vivono come fratelli nel circo di Ismael. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 ottobre 2020) Da oggi è disponibile il nuovo bellissimodell’attesoitaliano,Out, di Gabriele Mainetti, stesso regista di “Lo chiamavano Jeeg Robot” Dopo il teaserdi qualche giorno fa, 01 Distribution ha reso disponibile ildel nuovo lavoro di Gabriele Mainetti,Out. Per chi non conoscesse la sinossi dell’attesoitaliano,Out racconta di un gruppo di ragazzi che vivono come fratelli nel circo di Ismael. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe ...

GeorgeAddison87 : RT @RBcasting: 'Freaks Out', ecco il trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti. Con Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Mar… - EmmeDoppia : FREAKS OUT di Gabriele Mainetti (2020) - Trailer Ufficiale HD - andreadelogu : RT @jan_novantuno: Il trailer ufficiale di Freaks Out di Gabriele Mainetti. Dal 16 dicembre al cinema. - xina000 : RT @badtasteit: #FreaksOut: guarda il primo trailer del nuovo film di #GabrieleMainetti - myredflin : Anche quello di 'Freaks out' ma avvertitemi dico ioo. Comunque bellissimi entrambi, i brividi. Non vedo l'ora di guardarli ?? -