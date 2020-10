Freaks Out, diffuso il trailer del nuovo film di Gabriele Manetti regista di Lo chiamavano Jeeg Robot (Di martedì 13 ottobre 2020) I freak del circo, i superpoteri e i sadici nazisti. Anche il cinema italiano ha il suo spettacolare cinecomic. Eccolo, finalmente, il trailer del tanto atteso Freaks Out. Il film di Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot) che uscirà nelle sale il 16 dicembre 2020. Roma, 1943. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia. Cast di tutto rispetto con Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giorgio Tirabassi e Aurora Giovinazzo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) I freak del circo, i superpoteri e i sadici nazisti. Anche il cinema italiano ha il suo spettacolare cinecomic. Eccolo, finalmente, ildel tanto attesoOut. IldiMainetti (Lo) che uscirà nelle sale il 16 dicembre 2020. Roma, 1943. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia. Cast di tutto rispetto con Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giorgio Tirabassi e Aurora Giovinazzo, ...

