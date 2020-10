Francia ancora nella tempesta: 12.993 nuovi casi di Covid, 117 decessi (Di martedì 13 ottobre 2020) La situazione è sempre brutta: in Francia si sono registrati 12.993 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Sanità, comunicando che nello stesso periodo si sono avuti ... Leggi su globalist (Di martedì 13 ottobre 2020) La situazione è sempre brutta: insi sono registrati 12.993dinelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Sanità, comunicando che nello stesso periodo si sono avuti ...

