Francesco Totti: è morto papà Enzo, positivo al Covid (Di martedì 13 ottobre 2020) Lutto in casa Totti-Blasi. È mancato Enzo Totti, padre di Francesco, ex capitano della Roma. Aveva 76 anni. Da qualche giorno era ricoverato allo Spallanzani di Roma. Affetto da diverse patologie, era risultato positivo al Coronavirus. Grande commozione per i fan di Francesco Totti e della Roma, ma anche per i non appassionati di calcio, per il lutto che ha colpito l’ex capitano giallorosso. Francesco Totti: morto il padreArticolo completo: Francesco Totti: è morto papà Enzo, positivo al Covid dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 ottobre 2020) Lutto in casa-Blasi. È mancato, padre di, ex capitano della Roma. Aveva 76 anni. Da qualche giorno era ricoverato allo Spallanzani di Roma. Affetto da diverse patologie, era risultatoal Coronavirus. Grande commozione per i fan die della Roma, ma anche per i non appassionati di calcio, per il lutto che ha colpito l’ex capitano giallorosso.il padreArticolo completo:: èpapàaldal blog SoloDonna

OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - mimmostar11 : RT @sscnapoli: La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - EmanuelaBaron11 : @OfficialASRoma @Totti Sentite condoglianze a Francesco e a tutta la famiglia Totti. Un abbraccio -