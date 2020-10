Francesco Oppini parla dopo anni: “Perché ho lasciato Alessia Fabiani. Mamma…”. Ma lei non ci sta: “Ecco la verità” (Di martedì 13 ottobre 2020) Durante le poche apparizioni pubbliche, Il figlio di Alba Parietti si è dimostrato un ragazzo con la testa sulle spalle e dal cuore d’oro. Nel 2020, in occasione della sua inaspettata partecipazione al GF Vip 5, si è presentato in televisione ancora più maturo e realizzato. dopo tante sofferenze ha trovato Cristina e insieme hanno costruito un nido d’amore. Nel passato di Francesco Oppini però c’è una relazione che ultimamente è tornata a galla, si tratta della sua ex Alessia Fabiani. Vi ricordate di lei al tempo? Alessia Fabiani era una letterina di Passaparola quando ha vissuto la storia sentimentale con Francesco Oppini. Attualmente si è allontanata dal piccolo ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 ottobre 2020) Durante le poche apparizioni pubbliche, Il figlio di Alba Parietti si è dimostrato un ragazzo con la testa sulle spalle e dal cuore d’oro. Nel 2020, in occasione della sua inaspettata partecipazione al GF Vip 5, si è presentato in televisione ancora più maturo e realizzato.tante sofferenze ha trovato Cristina e insieme hanno costruito un nido d’amore. Nel passato diperò c’è una relazione che ultimamente è tornata a galla, si tratta della sua ex. Vi ricordate di lei al tempo?era una letterina di Passaparola quando ha vissuto la storia sentimentale con. Attualmente si è allontanata dal piccolo ...

