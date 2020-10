Fragneto Monforte | docente negativa al tampone | domani riapre la scuola

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –, mercoledì 14 ottobre, l’istituto disecondaria S@mnium di. E’ risultato negativo ileffettuato sullache era entrata in contatto diretto con un caso di covid accertato. A comunicarlo, “tirando un forte sospiro di sollievo”, è il primo cittadino Luigi Facchino. “La Dirigente Scolastica dell’Istituto S@mnium, mi ha da qualche minuto comunicato che ilnasofaringeo, tanto atteso, ha dato esito negativo. Una notizia attesa con trepidazione da tutta la comunità scolastica e salutata con gioia da tutta la cittadinanza. Da...

Prorogata la chiusura cautelativa del plesso scolastico di via Padre Pio da Pietrelcina, a Fragneto Monforte, relativamente agli spazi della scuola secondaria di I° grado. Stop alla didattica anche pe ...