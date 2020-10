Forza Italia, no a Sibilia per il dopo De Siano: “La sua è una autopromozione”. E Russo… (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il dopo-De Siano, in Forza Italia, è già iniziato. Il coordinatore regionale azzurro, il senatore Domenico De Siano, vicino a Luigi e Armando Cesaro, è ormai giunto al termine della sua esperienza al vertice del partito di Silvio Berlusconi in Campania: l’insoddisfacente risultato elettorale, il suo essersi schierato in campagna elettorale con candidati tra l’altro non risultati eletti e, in ultima analisi, la disfatta rimediata nel suo comune, Lacco Ameno, dove si è candidato a sindaco ed è stato sconfitto, hanno reso improcrastinabile la sua sostituzione. Con chi? Ad Arcore Silvio Berlusconi sta studiando la soluzione. Quello che appare certo è che il prossimo coordinatore regionale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il-De, in, è già iniziato. Il coordinatore regionale azzurro, il senatore Domenico De, vicino a Luigi e Armando Cesaro, è ormai giunto al termine della sua esperienza al vertice del partito di Silvio Berlusconi in Campania: l’insoddisfacente risultato elettorale, il suo essersi schierato in campagna elettorale con candidati tra l’altro non risultati eletti e, in ultima analisi, la disfatta rimediata nel suo comune, Lacco Ameno, dove si è candidato a sindaco ed è stato sconfitto, hanno reso improcrastinabile la sua sostituzione. Con chi? Ad Arcore Silvio Berlusconi sta studiando la soluzione. Quello che appare certo è che il prossimo coordinatore regionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Forza Italia all’attacco: “La scuola italiana è in gravissime condizioni, in atto situazioni intollerabili” Orizzonte Scuola A Protezione civile 180mila euro d'avanzo del Consiglio lombardo

Lo ha stabilito all'unanimità l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente Alessandro Fermi (Forza Italia), dai vice presidenti Francesca Brianza (Lega) e Carlo Borghetti (Pd) e dai consiglieri ...

Armenia-Azerbaigian: FI, governo italiano assuma impegno per pace

Lo dichiarano i senatori Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri e Andrea Cangini, responsabile nazionale cultura Forza Italia. "La grave criticità riguarda l’alleanza tra ...

