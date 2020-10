Fortnite | Le novità dell’aggiornamento 14 30

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 13 ottobre 2020) A partire da oggi sarà disponibile l’aggiornamento 14.30 per, il quale porterà in gioco grandi e interessanti novità. Scopriamole insieme a seguire. Tutte le novità dell’aggiornamento 14.30 perAi vostri posti, pronti, via.Rally Reale è la nuova, elettrizzante MAT in cui dovrai giocare con velocità e astuzia per portare a casa la vittoria. Se non vuoi mordere la polvere, dovrai raccogliere i biglietti per sbloccare il traguardo e raggiungerlo in tempo. Rally Reale debutta nel corso della settimana, mettetevi al volante e diteci cosa ne pensate! Super competizione Knock-out MarvelRiunisci la tua squadra e metti alla prova i tuoi superpoteri in questi tornei Knock-Out Marvel. La prima coppa, mercoledì 14 ottobre, celebrerà l’Uomo senza paura in persona: ...