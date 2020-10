Forte vento, temporali e grandinate: domani allerta gialla su Sicilia e Calabria (Di martedì 13 ottobre 2020) Un sistema perturbato atlantico, proveniente dalla Francia, raggiungerà, nella giornata di domani, i settori più occidentali italiani determinando una fase di tempo instabile su Emilia-Romagna e gran... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 ottobre 2020) Un sistema perturbato atlantico, proveniente dalla Francia, raggiungerà, nella giornata di, i settori più occidentali italiani determinando una fase di tempo instabile su Emilia-Romagna e gran...

Ultime Notizie dalla rete : Forte vento Forte vento, temporali e grandinate: domani allerta gialla su Sicilia e Calabria Gazzetta del Sud Maltempo: allerta Protezione civile sul Centro e il Sud

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani attesi, inoltre, venti da forti a ...

Meteo a Latina e nel Lazio: ancora pioggia e forte vento: allerta della Protezione Civile

L’avviso di condizioni meteo avverse valido dal pomeriggio di mercoledì 14 ottobre e per le successive 24-36 ore ...

