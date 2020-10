Formazioni ufficiali Italia-Irlanda, qualificazioni Europei Under 21 2021 (Di martedì 13 ottobre 2020) Le Formazioni ufficiali di Italia-Irlanda, gara valevole per l’ottava giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei Under 21 2021. Gli ospiti sono in testa al gruppo con 16 punti, mentre gli azzurrini inseguono a quota 13, ma con una partita in meno. La formazione di casa scenderà in campo con la selezione Under 20 a causa della positività di diversi giocatori. Allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 17. Le Formazioni ufficiali Italia: in attesa Irlanda: in attesa Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per l’ottava giornata del girone A delleagli21. Gli ospiti sono in testa al gruppo con 16 punti, mentre gli azzurrini inseguono a quota 13, ma con una partita in meno. La formazione di casa scenderà in campo con la selezione20 a causa della positività di diversi giocatori. Allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 17. Le: in attesa: in attesa

