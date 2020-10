Formazioni ufficiali Germania-Svizzera, Nations League 2020/2021 (Di martedì 13 ottobre 2020) Le Formazioni ufficiali di Germania-Svizzera, gara valevole per la quarta giornata del girone D di Nations League 2020/2021. Dopo una vittoria e due pareggi, la selezione di Joachim Loew fa a caccia di una vittoria per non perdere ancora terreno sulla Spagna capolista. Gli elvetici, ultimi con un punto, cercano un successo per smuovere la classifica. Al Müngersdorfer – RheinEnergieStadion di Colonia il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45. Le Formazioni ufficiali Germania: in attesa Svizzera: in attesa Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per la quarta giornata del girone D di. Dopo una vittoria e due pareggi, la selezione di Joachim Loew fa a caccia di una vittoria per non perdere ancora terreno sulla Spagna capolista. Gli elvetici, ultimi con un punto, cercano un successo per smuovere la classifica. Al Müngersdorfer – RheinEnergieStadion di Colonia il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45. Le: in attesa: in attesa

clikservernet : Italia-Irlanda under 21: le formazioni ufficiali - Noovyis : (Italia-Irlanda under 21: le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - MondoPrimavera : ?Sta per iniziare #Italia #Irlanda?Match valido per i gironi di qualificazione ad #Euro2021?? - Calcio_Casteddu : #Sottil titolare nel match contro l'#Irlanda - VivInterNews : RT @internewsit: Italia-Irlanda Under 21, le formazioni ufficiali: debutto per Pirola - -