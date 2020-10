BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Fmi migliora le stime sul Pil dell'Italia nel 2020: da -12,8% a -10,6% #Fmi - ItaliaOggi : Il Fmi rivede al rialzo la stima sul pil italiano nel 2020: -10,6% - ssalerno2 : RT @federicofubini: Le stime dell’Fmi e il ritardo dell’Italia: calo del Pil peggiore rispetto alle previsioni del governo (e il debito, pi… - FirenzePost : FMI: Pil Italia crescerà nel 2021 meno del previsto, il 5,2% - MediasetTgcom24 : Fmi migliora le stime sul Pil dell'Italia nel 2020: da -12,8% a -10,6% #Fmi -

ROMA – Il Fmi migliora le stime per l’Italia per il 2020, ma taglia quelle per il 2021. L’economia è attesa contrarsi quest’anno del 10,6%, in miglioramento di 2,2 punti percentuali rispetto al -12,8% ...Nel World economic outlook pubblicato oggi, il Fondo rivede inoltre al ribasso, di 1,1 punto percentuale, la stima per il 2021, anno in cui la crescita del Pil e' vista al 5,2%. Il tasso di ...