Fmi | in 2020 deficit Italia al 13% | picco debito al 161 | 8%

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – Per l'Italia si preannuncia quest'anno un disavanzo record dei conti pubblici (nettamente superiore alle stime del governo Conte) con un deficit stimato al 13% del Pil, e con un trend appena migliore negli anni successivi: -6,2% nel 2021 e -2,5% nel 2022, grazie anche all'attesa crescita del prodotto interno lordo. Sono le nuove stime del Fondo Monetario Internazionale che nel World Economic Outlook appena diffuso vede anche per il 2020 un picco del rapporto debito/pil, che dovrebbe balzare al 161,8% (-27 punti rispetto al 134,8% del 2019) per poi scendere al 158,3% il prossimo anno e al 152,6% nel 2022.Il disavanzo pubblico Italiano, per quanto notevole, non è tuttavia il più forte fra le principali ...

Ultime Notizie dalla rete : Fmi 2020 Pil, Fmi per Italia vede un -10,6% nel 2020 Metro Fmi: World economic outlook, nell'eurozona calo del Pil dell'8,3 per cento nel 2020

New York, 13 ott 14:36 - (Agenzia Nova) - Il Fondo monetario internazionale ha migliorato le sue previsioni sulla contrazione del Pil dell’eurozona euro nel 2020 causata dalla pandemia di Covid. È ...

Fmi: rivede al rialzo stime 2020 per l'Italia, prevista contrazione del -10,6 per cento nel 2020

New York, 13 ott 14:37 - (Agenzia Nova) - L’economia italiana si contrarrà del 10,6 per cento nel 2020. È quanto emerge dalle previsioni sull’economia globale (World economic outlook) di ottobre 2020 ...

