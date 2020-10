Fmi: in 2020 deficit Italia al 13%, picco debito al 161,8% (2) (Di martedì 13 ottobre 2020) (Adnkronos) - Buco significativo anche nei conti del Regno Unito (quest'anno con un deficit al 16,5% e un rapporto debito Pil al 108%), così come in Giappone (-14,2% e debito record al 266,2%) o in Canada (deficit al 19,9% e debito al 114,6%). Spicca il ritorno del disavanzo dei conti pubblici in Germania che , dopo otto esercizi in attivo, dovrebbe registrare quest'anno un -8,2% seguito da un -3,2% nel 2021: 'ritorno alla normalità', tuttavia, atteso nel 2022 con un nuovo avanzo dell'1,0% che, grazie anche alla crescita del pil, riporterebbe il debito sotto la 'quota Maastricht' del 60%, per l'esattezza al 59,5%. Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) (Adnkronos) - Buco significativo anche nei conti del Regno Unito (quest'anno con unal 16,5% e un rapportoPil al 108%), così come in Giappone (-14,2% erecord al 266,2%) o in Canada (al 19,9% eal 114,6%). Spicca il ritorno del disavanzo dei conti pubblici in Germania che , dopo otto esercizi in attivo, dovrebbe registrare quest'anno un -8,2% seguito da un -3,2% nel 2021: 'ritorno alla normalità', tuttavia, atteso nel 2022 con un nuovo avanzo dell'1,0% che, grazie anche alla crescita del pil, riporterebbe ilsotto la 'quota Maastricht' del 60%, per l'esattezza al 59,5%.

New York, 13 ott 14:37 - (Agenzia Nova) - L'economia italiana si contrarrà del 10,6 per cento nel 2020. È quanto emerge dalle previsioni sull'economia globale (World economic outlook) di ottobre 2020

Fmi: World economic outlook, nell'eurozona calo del Pil dell'8,3 per cento nel 2020

New York, 13 ott 14:36 - (Agenzia Nova) - Il Fondo monetario internazionale ha migliorato le sue previsioni sulla contrazione del Pil dell'eurozona euro nel 2020 causata dalla pandemia di Covid.

