FMI | il World Economic Outlook ritocca il crollo del Pil italiano nel 2020 | -10 | 6%

(Teleborsa) – Il FMI nel suo World Economic Outlook vede una caduta delle economie più contenuto nel 2020 a causa della crisi innescata dal Covid-19, ma anche una ripresa leggermente più lenta per il 2021 rispetto a quella preventivata 4 mesi fa. Per il Fondo Monetario Internazionale il crollo del Pil italiano supererà il 10% (-10,6%), una stima tuttavia migliore di quella pronosticata a giugno quando era stato stimato che la crisi da Coronavirus avrebbe inciso sul Prodotto interno lordo con una caduta vicina al 14%. Rivista al ribasso invece il rimbalzo atteso per il 2021: secondo l'organizzazione internazionale, infatti, la ripresa dell'economia italiana stazionerà intorno al 5,2% e non al 6,3% previsto a giugno.

