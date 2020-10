Fiumicino | caos in aeroporto per i tamponi | fino a 9 ore di fila | viaggiatori infuriati FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 ottobre 2020) Code infinite, che durano molto più del viaggio.a nove ore di attesa per fare il tampone: è questo il tempo medio che chi è arrivato nella tarda serata di ieri all’diha dovuto attendere al drive-in. Per tutta la notte le postazioni attive – due su cinque, una per il test rapido e una per quello molecolare – sono state letteralmente prese d’assalto dai numerosiarrivati al “Leonardo da Vinci”. Tanto che sul posto si sono create file e problemi, con famiglie con bambini e persone anziane chiuse in auto per lunghe ore senza cibo né acqua. Sul posto, per garantire l’ordine pubblico e dare assistenza ai cittadini inferociti e in oggettiva difficoltà, sono intervenuti gli agenti della Polizia di stato con una ...