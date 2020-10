Firmato nuovo Dpcm con le regole Covid, Musumeci: 'Ora controlli costanti delle forze dell'ordine' (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid, Musumeci: 'Dobbiamo abituarci a convivere con questo maledetto virus' 10 ottobre 2020 Coronavirus, meno tamponi ma i contagi schizzano: in Sicilia altri 298 nuovi casi 12 ottobre 2020 Verso ... Leggi su palermotoday (Di martedì 13 ottobre 2020): 'Dobbiamo abituarci a convivere con questo maledetto virus' 10 ottobre 2020 Coronavirus, meno tamponi ma i contagi schizzano: in Sicilia altri 298 nuovi casi 12 ottobre 2020 Verso ...

fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - MediasetTgcom24 : Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid - RaiNews : Le principali novità del nuovo #dpcm firmato nella notte, che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni - dox76 : RT @neXtquotidiano: Cosa c'è nel nuovo #DPCM Coronavirus di ottobre firmato da Conte - VanyCossu2 : RT @rtl1025: ?? Firmato nuovo #Dpcm anti covid: feste vietate, bar e ristoranti chiusi a mezzanotte -