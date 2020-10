Firmato il nuovo DPCM, cosa prevede: stop a calcetto, feste e stretta sulla movida. Mascherine anche in casa, la quarantena passa da 14 a 10 giorni (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha Firmato il nuovo DPCM sulle misure per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus. Il testo prevede, ad esempio: forte raccomandazione all’uso di Mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali a mezzanotte; feste nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano le 6 unità. Sospese le gite scolastiche e disposto lo stop agli sport di contatto a livello amatoriale. Confermata anche la stretta alla movida: la chiusura dei locali è fissata per le 24 con il divieto di sosta e consumazione all’esterno dei locali dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo. Sono vietate le ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte hailsulle misure per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus. Il testo, ad esempio: forte raccomandazione all’uso diin, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali a mezzanotte;nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano le 6 unità. Sospese le gite scolastiche e disposto loagli sport di contatto a livello amatoriale. Confermatalaalla: la chiusura dei locali è fissata per le 24 con il divieto di sosta e consumazione all’esterno dei locali dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo. Sono vietate le ...

MediasetTgcom24 : Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid - clikservernet : Cosa c’è nel nuovo DPCM Coronavirus di ottobre firmato da Conte - Noovyis : (Cosa c’è nel nuovo DPCM Coronavirus di ottobre firmato da Conte) Playhitmusic - - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid - luisa_chiari : RT @MediasetTgcom24: Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid -