Firmato il DPCM con le nuove regole anti Covid-19 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmano il DPCM con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. La firma è arrivata dopo aver ricevuto un riscontro dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo. Le misure anti contagio del nuovo DPCM Firmato saranno valide per i prossimi trenta giorni. In diretta da Palazzo Chigi per illustrare le nuove disposizioni previste dal DPCM del 13 ottobre.Pubblicato da Giuseppe Conte su Martedì 13 ottobre 2020 Divieto di feste private al chiuso o all'aperto Il divieto di feste private al chiuso o all'aperto e "forte raccomandazione" a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, ...

