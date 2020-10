Firmato il decreto con le nuove misure anti Covid (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha Firmato il decreto anti Covid. L’attesa firma al provvedimento con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì ufficializzando le nuove restrizioni decise da Palazzo Chigi dopo il recente aumento di nuovi casi. LEGGI ANCHE > Scontro Richeldi-Ventura sul Covid: “Non si permetta di dire che non siamo in emergenza” Via libera a decreto anti Covid dopo l’ok delle Regioni La firma di Conte e del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul decreto anti Covid è arrivata ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte hail. L’attesa firma al provvedimento con leper il contrasto al contagio daè avvenuta nella notte tra lunedì e martedì ufficializzando lerestrizioni decise da Palazzo Chigi dopo il recente aumento di nuovi casi. LEGGI ANCHE > Scontro Richeldi-Ventura sul: “Non si permetta di dire che non siamo in emergenza” Via libera adopo l’ok delle Regioni La firma di Conte e del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulè arrivata ...

Ultime Notizie dalla rete : Firmato decreto Dpcm firmato dal governo, Conte: "No a lockdown generalizzato" Sky Tg24 Decreto Agosto: Giacomoni (FI), soddisfazione per odg accolto su Fondo centrale di garanzia

Nuovo Dpcm 12 ottobre, il testo definitivo. Ecco il decreto Covid

Roma, 13 ottobre 2020 - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato il dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. La ...

