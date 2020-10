Ficarra: “Il 92% delle persone si è adeguato alle nuove ordinanze” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Salerno e provincia stanno rispondendo bene alle ultime misure imposte a livello regionale. Se dovessi quantificare, dal fatto che io stesso vado in giro per verificare il rispetto delle ordinanze, devo dire che il 92-93% delle persone si adegua. Ma, su una provincia di un milione di abitanti, c’è un 7-8% di persone che sono ancora tante. E, perciò, siamo costretti ancora a fare le contravvenzioni per il mancato rispetto dell’uso della mascherina, per i locali che non fanno rispettare le distanze all’interno”. A dirlo, è il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, commentando il bilancio dei controlli svolti nell’ambito di un’attività che coinvolge polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizie municipali. In ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 ottobre 2020) “Salerno e provincia stanno rispondendo beneultime misure imposte a livello regionale. Se dovessi quantificare, dal fatto che io stesso vado in giro per verificare il rispettoordinanze, devo dire che il 92-93%si adegua. Ma, su una provincia di un milione di abitanti, c’è un 7-8% diche sono ancora tante. E, perciò, siamo costretti ancora a fare le contravvenzioni per il mancato rispetto dell’uso della mascherina, per i locali che non fanno rispettare le distanze all’interno”. A dirlo, è il questore di Salerno, Maurizio, commentando il bilancio dei controlli svolti nell’ambito di un’attività che coinvolge polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizie municipali. In ...

GuyTotti : RT @MarcoSanavia1: Ficarra e Picone in anni ed anni non mi hanno mai strappato il minimo sorriso. Hanno il tabù dell’umorismo. - jobwithinternet : RT @MarcoSanavia1: Ficarra e Picone in anni ed anni non mi hanno mai strappato il minimo sorriso. Hanno il tabù dell’umorismo. - giobandnere : RT @MarcoSanavia1: Ficarra e Picone in anni ed anni non mi hanno mai strappato il minimo sorriso. Hanno il tabù dell’umorismo. - cristianalaz : RT @MarcoSanavia1: Ficarra e Picone in anni ed anni non mi hanno mai strappato il minimo sorriso. Hanno il tabù dell’umorismo. - missypippi : RT @MarcoSanavia1: Ficarra e Picone in anni ed anni non mi hanno mai strappato il minimo sorriso. Hanno il tabù dell’umorismo. -

Ultime Notizie dalla rete : Ficarra “Il Striscia la Notizia compie 31 anni, si parte con Ezio e Michelle Kikapress