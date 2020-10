Fedez vs Eleonora Daniele dopo le parole su Chiara Ferragni: la conduttrice si scusa (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella puntata di Storie Italiane in onda il 12 ottobre 2020 c’è stato uno spazio dedicato alla presentazione della serata che avrebbe visto Chiara Ferragni protagonista. Simona Ventura, in collegamento con il programma di rai 1, stava pubblicizzando quindi questo evento ma Eleonora Daniele ha fatto notare che a suo avviso, una influencer come Chiara, avrebbe dovuto fare di più per sensibilizzare i giovani in era covid 19. Una uscita maldestra quella della conduttrice, che oggi si è scusata, dopo che Fedez l’ha anche attaccata pubblicamente. Eleonora Daniele VS Chiara Ferragni: LE parole DI FedezE E LE ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella puntata di Storie Italiane in onda il 12 ottobre 2020 c’è stato uno spazio dedicato alla presentazione della serata che avrebbe vistoprotagonista. Simona Ventura, in collegamento con il programma di rai 1, stava pubblicizzando quindi questo evento maha fatto notare che a suo avviso, una influencer come, avrebbe dovuto fare di più per sensibilizzare i giovani in era covid 19. Una uscita maldestra quella della, che oggi si èta,chel’ha anche attaccata pubblicamente.VS: LEDIE E LE ...

davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - vam237 : RT @dellorco85: Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che parlare...… - manuela_bho : RT @WillHerondaleJC: Simona Ventura irritatissima da Eleonora Daniele che butta merda su Chiara Ferragni perchè 'non ha parlato del covid',… - CCokina12 : RT @ninetiesbish: Fedez che chiama Eleonora Daniele, “la giornalista del GF”, FEDEZ IO TI AMO!!! - AndreeTrama : RT @aleferazzi: fedez che nelle stories risponde ad eleonora daniele chiamandola 'giornalista del grande fratello' e smerdando ancora una v… -