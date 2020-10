Facebook Messenger cambia grafica e logo e aggiunge nuove funzioni (Di martedì 13 ottobre 2020) Facebook Messenger si rifà completamente il look, a partire dall'icona dell'applicazione. E insieme alla nuova interfaccia arrivano altre novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 ottobre 2020)si rifà completamente il look, a partire dall'icona dell'applicazione. E insieme alla nuova interfaccia arrivano altre novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger ha un nuovo logo. Beh, non proprio nuovo, diciamo che gli è stata data una rinfrescata con una tonalità a gradiente che rappresenta graficamente il passaggio verso ciò che la piatta ...

