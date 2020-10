Faccio rivivere la musica della Crisi del ' 29 perché parla al nostro presente complicato

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Antonio Lodetti Il musicista torna alle origini del Blues e rinascono i brani di Uncle Dave Macon Joachim è un degno figlio di Ry Cooder, il grande cercatore di suoni, e non a caso ha partecipato al progetto Buena Vista Social Club per riscoprire lapopolare cubana. Ora Joachim pubblica un album stupendo, Over That Road I'm Bound, andando alla sorgentepopolare bianca americana, e precisamente alla old time music del banjoista Uncle Dave Macon. I suoi brani rinascono rivitalizzati in una versione con arrangiamenti moderni ma legati fedelmente alla tradizione. Come mai un album dedicato ad Uncle Dave Macon? «Macon si può dire che sia una passione di famiglia. Da piccolo, a cinque anni circa, mio nonno e mio padre suonavano le sue canzoni con il banjo. Ne ero affascinato e allo stesso ...