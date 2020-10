Eve Ensler e le parole commosse alle femministe italiane | ‘Tendiamo al massimo il nostro arco’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Un emozionante incontro web si è svolto il 12 ottobre scorso con Eve, organizzato dalla sede italiana di One Billion Rising, il movimento creato a livello globale dalla scrittrice e attivista femminista autrice del bestseller I Monologhi della vagina e dell’ultimo, potente Chiedimi scusa, libro nel quale racconta la violenza subìta dal padre. La sorridente e solare femminista nordamericana che ha saputo trasformare dal 2013 la giornata del 14 febbraio (per tradizione dedicata agli innamorati) in un appuntamento politico globale del femminismo invitando a ballare contro la violenza maschile sulle donne ha risposto ad alcune domande poste doltre ottanta attiviste presenti online da tutta Italia. Evesi commuove, all’inizio dell’incontro, alla vista delle decine di volti di donne che sono ...