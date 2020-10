Europei Under 21, Italia-Irlanda: dove vederla (Di martedì 13 ottobre 2020) Sarà la Under 20 a scendere in campo, oggi pomeriggio alle ore 17.00, al posto dell’Italia Under 21, decimata dal Covid, nel match contro l’Irlanda: dove vederlo e le probabili formazioni Dopo l’annullamento del match contro l’Islanda a seguito dei casi di positività al coronavirus tra le fila azzurre emersi dopo i tamponi effettuati all’arrivo … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 13 ottobre 2020) Sarà la20 a scendere in campo, oggi pomeriggio alle ore 17.00, al posto dell’21, decimata dal Covid, nel match contro l’vederlo e le probabili formazioni Dopo l’annullamento del match contro l’Islanda a seguito dei casi di positività al coronavirus tra le fila azzurre emersi dopo i tamponi effettuati all’arrivo … L'articolo Curiosauro.

GIUSPEDU : RT @SkySport: ???? Qualificazioni Europei Under 21 ITALIA-IRLANDA 2-0 Risultato finale ? ? #Sottil (43’) ? #Cutrone (62’) ? #SkySport #Under2… - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Qualificazioni Europei Under 21: L’Italia ha battuto l’Irlanda per 2-0 - SMSNEWSOFFICIAL : Qualificazioni Europei Under 21: L’Italia ha battuto l’Irlanda per 2-0 - sportli26181512 : Under 21, Gibilterra-Portogallo: Dalot titolare, panchina per Leao: Nel match valido per la qualificazione agli eur… - zazoomblog : Qualificazioni Europei under 21 Italia-Irlanda 2-0 - #Qualificazioni #Europei #under -