(Di martedì 13 ottobre 2020) Negli Stati Uniti in arrivo i conti di JP Morgan, Citigroup e BlackRock. Insull’indice di fiducia economica Zew. A Piazza Affari bene Atlantia e Cnh Industrial, in coda Bper. Spread in area 120 punti, focusaste BTp

fisco24_info : Europa debole con rischio di nuovi lockdown. Occhi sulle trimestrali Usa: Negli Stati Uniti in arrivo i conti di JP… - 24finanza : Europa debole con rischio di nuovi lockdown. Occhi sulle trimestrali Usa - Andreacocco87 : RT @paninoelistino: Wall Street su, Nasdaq verso nuovi record, ed Europa debole con #Londra negativa e fanalino di coda. Effetto Covid? #… - paninoelistino : Wall Street su, Nasdaq verso nuovi record, ed Europa debole con #Londra negativa e fanalino di coda. Effetto Covid?… - ansa_economia : Borsa: Europa migliora con futures Wall Street, Milano +0,75%. Bene Peugeot, giù Saipem con calo greggio, debole Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa debole

ANSA Nuova Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ott - Segnali di debolezza in avvio le Borse europee, con gli investitori che scelgono la cautela di fronte all'aumento dei casi di Covid nel mondo, che sta ...Focus sulle aste BTp. L'agenda macro prevede l'indice di fiducia economica Zew. In Usa avvio delle trimestrali con J.P. Morgan, Citigroup e BlackRock. In Usa avvio delle trimestrali con J.P. Morgan, C ...