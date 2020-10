Eugenie di York | le foto inedite del royal wedding con Jack Brooksbank

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 ottobre 2020) «Questi passati con te sono stati i migliori due anni e i migliori dieci in totale della mia vita… Ti auguro sempre ricordi felici, Jack». Questa la dedica social di Eugenie di York a Jack Brooksbank in occasione del loro secondo anniversario di nozze, il primo da futuri genitori. Una frase romantica a corredo un collage di foto (per colonna sonora Baby It’s You di London Grammar) che racconta i loro momenti più belli: immagini inedite del royal wedding ma anche di vacanze in coppia. Come lo scatto che li ritrae sorridenti sulla neve, alle spalle una colonia di pinguini.