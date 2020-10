Era Sabrina in Sabrina vita da Strega: oggi a 44 anni è invecchiata ma è una donna d’affari .. [FOTO] (Di martedì 13 ottobre 2020) La magica Sabrina che popolava i pomeriggi degli adolescenti è rimasta un’icona; una delle serie tv più seguite e amati di tutti i tempi. Con il gatto Salem e delle zie un po’ svampite, Sabrina riusciva a ritrovarsi sempre in situazioni incredibili. E’ trascorso molto tempo dalla fine della serie, ma tutti, ancora oggi ricordano il volto principale: Melissa Joan Hart. Ecco com’è e cosa fa l’attrice oggi. Da Sabrina a produttrice di successo Per sette stagioni -dal 1996 al 2003- Melissa Joan Hart è stata Sabrina Spellman. Tra magie, peripezie amorose e liti in famiglia, la giovane streghetta è stata seguitissima in tutto il mondo. oggi, ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) La magicache popolava i pomeriggi degli adolescenti è rimasta un’icona; una delle serie tv più seguite e amati di tutti i tempi. Con il gatto Salem e delle zie un po’ svampite,riusciva a ritrovarsi sempre in situazioni incredibili. E’ trascorso molto tempo dalla fine della serie, ma tutti, ancoraricordano il volto principale: Melissa Joan Hart. Ecco com’è e cosa fa l’attrice. Daa produttrice di successo Per sette stagioni -dal 1996 al 2003- Melissa Joan Hart è stataSpellman. Tra magie, peripezie amorose e liti in famiglia, la giovane streghetta è stata seguitissima in tutto il mondo., ...

