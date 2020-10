Era Lexie Grey in Grey’s Anatomy: oggi a 38 anni ha lasciato il marito per le donne, il coming out in diretta… ha i capelli rasati [FOTO] (Di martedì 13 ottobre 2020) Era la dolce sorellina/astra di Meredith: era Lexie Grey. Il suo personaggio è stato uno dei più amati dai fan della serie, per due ragioni: la prima riguarda il rapporto con Meredith, il secondo, e forse quello principale, la storia d’amore con il dottor Bollore, Mark Sloan. In Grey’s Anatomy, Lexie porta avanti un percorso pieno di ostacoli che termina, non a caso, con una morte rocambolesca e terrificante. Ma sapete come è diventata oggi Chyler Leigh? Aveva una chioma lunghissima e corvina, oggi ha i capelli rossi e rasati… Da Lexipedia a mamma di due splendidi bambini; Chyler Leigh è cresciuta è si è lasciata alle spalle il suo personaggio ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) Era la dolce sorellina/astra di Meredith: era. Il suo personaggio è stato uno dei più amati dai fan della serie, per due ragioni: la prima riguarda il rapporto con Meredith, il secondo, e forse quello principale, la storia d’amore con il dottor Bollore, Mark Sloan. In’sporta avanti un percorso pieno di ostacoli che termina, non a caso, con una morte rocambolesca e terrificante. Ma sapete come è diventataChyler Leigh? Aveva una chioma lunghissima e corvina,ha irossi e… Da Lexipedia a mamma di due splendidi bambini; Chyler Leigh è cresciuta è si è lasciata alle spalle il suo personaggio ...

Mark Sloan era e sarà sempre il dottor Bollore di Grey’s Anatomy. Occhio turchese, sguardo seducente e muscoli da capogiro; il bel chirurgo plastico ha fatto il suo ingresso trionfale al Seattle Grace ...

