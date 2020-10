Era la diva dei fotoromanzi degli anni ’70 | oggi a 73 anni rivela “Recitavamo senza mai…” FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 13 ottobre 2020) È una Roma d’altri tempi quella che stiamo per raccontare. Qualsiasi angolo della capitale era perfetto per allestirci set e scenografie cinematografiche. Il cinema arieggiava nell’aria della città eterna e molte, tante dive di allora, stavano muovendo i loro primi passi nel mondo dello spettacolo e non solo. Un’altra categoria di spicco erano i. Le sequenzegrafica che raccontavano le struggenti e appassionate storia d’amore, venivano sfogliate da milioni di lettori. Pitti è il cognome d’arte di un’attrice che, prima di esser riconosciuta come una delle più belle interpreti della Lancio, era una modella. Paola Piretti in arte Pitti, la sorella maggiore di Katiuscia conosciuta come la “ribelle”, dopo aver collezionato film ...