Era Federica Lepanto del Grande Fratello 14: oggi a 27 anni è un’infermiera [FOTO] (Di martedì 13 ottobre 2020) Federica Lepanto è stata la vincitrice del Grande Fratello 14: era il 2015 e la ragazza aveva conquistato i cuori dei telespettatori e non solo. All’interno del programma, infatti, aveva intrapreso una relazione con Alessandro Calabrese, terminata dopo l’ingresso in casa dell’ex fidanzata di lui. Dopo il Grande Fratello abbiamo visto Federica in un altro noto reality; ecco quale. Federica Lepanto oggi FOTO Classe 1993 Federica Lepanto è stata la vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello. La ragazza viene ricordata soprattutto per il triangolo amoroso di cui è stata protagonista ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020)è stata la vincitrice del14: era il 2015 e la ragazza aveva conquistato i cuori dei telespettatori e non solo. All’interno del programma, infatti, aveva intrapreso una relazione con Alessandro Calabrese, terminata dopo l’ingresso in casa dell’ex fidanzata di lui. Dopo ilabbiamo vistoin un altro noto reality; ecco quale.Classe 1993è stata la vincitrice della quattordicesima edizione del. La ragazza viene ricordata soprattutto per il triangolo amoroso di cui è stata protagonista ...

GiordanoMartin7 : @PieraBelfanti hai ragione per esempio su Roma avevo letto il nome di Federica Angeli idea magnifica ma era solo un… - federica_rovai : RT @NelleMarche: Era rimasta intrappolata.. Ma grazie a loro sono riusciti a salvarla???????????????????????????? - Elsa03733184 : @giorgia47094986 @ii_federica @Teresa08706339 Anche la mia era una battuta - Federica_the : RT @Iperborea_: Zelletta che è venuto fuori malissimo da questo sclero, a questo punto era meglio quando faceva il comodino #GFVIP - Federica_the : RT @ToniaPeluso: Stasera per la prima volta sono felice che sia uscita Franceska. Il suo posto non era nella casa. Lei deve stare qui tra n… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Federica Tartarughina sta lottando. I 4 Cats hanno bisogno d'aiuto OglioPoNews Lotta al tumore. «Nella bufera, con il sorriso». La lezione delle "Susine pelate"

regala alle sue amiche preziosi consigli essendo parafarmacista ed è anche un po’ svampita (confonde ancora Giulia per Ilaria e chiama Federica Francesca). Saper di venire in Istituto non è mai ...

'Mattino 5' a luci rosse: il gesto osè di Valerio Merola imbarazza Federica Panicucci (VIDEO)

Era una mattina come tutte le altre a Cologno Monzese, quando Valerio Merola decise di infiammare lo studio di 'Mattino 5' con un gesto osè fatto in diretta sotto gli occhi strabuzzati di Federica Pan ...

regala alle sue amiche preziosi consigli essendo parafarmacista ed è anche un po’ svampita (confonde ancora Giulia per Ilaria e chiama Federica Francesca). Saper di venire in Istituto non è mai ...Era una mattina come tutte le altre a Cologno Monzese, quando Valerio Merola decise di infiammare lo studio di 'Mattino 5' con un gesto osè fatto in diretta sotto gli occhi strabuzzati di Federica Pan ...