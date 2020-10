Enrico Montesano fermato senza mascherina, le urla contro i poliziotti: "Lasciatemi andare" (VIDEO) (Di martedì 13 ottobre 2020) Enrico Montesano, fermato dalla polizia perché trovato in giro a Montecitorio senza la mascherina, ha iniziato ad inveire parlando addirittura di sequestro di persona. Enrico Montesano è stato fermato dalla polizia perché senza mascherina a piazza Montecitorio. L'attore, che partecipava alla manifestazione per Chico Forti, non ha accolto bene l'intervento degli agenti, arrivando addirittura a parlare di sequestro di persona. Enrico Montesano, che pochi giorni fa aveva dato la sua benedizione ai negazionisti, stamattina è andato a manifestare la propria solidarietà a Chico Forti, ex produttore televisivo e velista condannato per omicidio negli Stati ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)dalla polizia perché trovato in giro a Montecitoriola, ha iniziato ad inveire parlando addirittura di sequestro di persona.è statodalla polizia perchéa piazza Montecitorio. L'attore, che partecipava alla manifestazione per Chico Forti, non ha accolto bene l'intervento degli agenti, arrivando addirittura a parlare di sequestro di persona., che pochi giorni fa aveva dato la sua benedizione ai negazionisti, stamattina è andato a manifestare la propria solidarietà a Chico Forti, ex produttore televisivo e velista condannato per omicidio negli Stati ...

Agenzia_Dire : Enrico #Montesano fermato dalla Polizia senza mascherina: urla contro gli agenti. - HuffPostItalia : Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - ArchiloeMario : RT @RadioSavana: Enrico Montesano in piazza senza mascherina, fermato dalla polizia: 'La legge impone di girare a volto scoperto. Questo è… - vinz_bellini : RT @RadioSavana: Enrico Montesano in piazza senza mascherina, fermato dalla polizia: 'La legge impone di girare a volto scoperto. Questo è… - FrancescoLopane : RT @fenice_risorta: ?????????????????? e spero #vivamente che li abbiano sanzionati al massimo -