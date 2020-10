Enrico Montesano fermato senza mascherina durante manifestazione: “È sequestro di persona”. Ma poi la mette (Di martedì 13 ottobre 2020) Brutta disavventura per Enrico Montesano. L’attore italiano stava partecipando a una manifestazione per Chico Forti, italiano incarcerato da anni negli Stati Uniti per un reato non commesso. Alla manifestazione era presente anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Per Montesano, però, c’è stato poco da ridere. Infatti, non indossava la mascherina. Così, due agenti lo hanno fermato e gli hanno intimato di metterla. Il celebre attore ha prima polemizzato con gli agenti, parlando genericamente di “sequestro di persona” e di patologie pregresse che gli avrebbero impedito di portarla. È un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Brutta disavventura per. L’attore italiano stava partecipando a unaper Chico Forti, italiano incarcerato da anni negli Stati Uniti per un reato non commesso. Allaera presente anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Per, però, c’è stato poco da ridere. Infatti, non indossava la. Così, due agenti lo hannoe gli hanno intimato dirla. Il celebre attore ha prima polemizzato con gli agenti, parlando genericamente di “di persona” e di patologie pregresse che gli avrebbero impedito di portarla. È un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di ...

