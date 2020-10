Enrico Montesano fermato senza mascherina dalla polizia

(Di martedì 13 ottobre 2020) Oggiin piazza a Montecitorio ha incontrato Matteo Salvini in occasione della manifestazione di solidarietà per Chico Forti. L’attore ha ringraziato il leader della Lega: “Speravo ci fosse anche Zingaretti, ma intanto le dico grazie per la sua pre”. “Chissà, magari arriva anche lui”.era, al contrario del leader della Lega, protetto da unacolorata. Ecco, l’agenzia Dire racconta che dopo l’incontro con il leader della Legaè statoproprio perché non la indossava, e a nulla sono valse le sue rimostranze, i suoi foglietti e le citazioni ...

Oggi Enrico Montesano in piazza a Montecitorio ha incontrato Matteo Salvini in occasione della manifestazione di solidarietà per Chico Forti. L’attore ha ringraziato il leader della Lega: “Speravo ci ...Poi però in piazza con i ‘no mask’ non ci era andato. Enrico Montesano, dopo aver dribblato la manifestazione di sabato scorso, ha scelto piazza Montecitorio per la sua prima uscita pubblica da ...