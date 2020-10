Enrico Montesano fermato dalla polizia perchè senza mascherina. L’attore furioso: “è sequestro di persona” [VIDEO] (Di martedì 13 ottobre 2020) Episodio spiacevole per Enrico Montesano oggi a Roma: l’attore italiano ha partecipato alla manifestazione per la liberazione di Chico Forti, in piazza Montecitorio, senza però indossare la mascherina. Montesano, che ha di recente espresso la sua contrareità all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, anche se si è da soli, è stato fermato dalla polizia insieme alla moglie (anche lei senza mascherina), che gli hanno chiesto di indossare la protezione per il volto. Montesano, che in un primo momento ha indossato la mascherina, è stato poi protagonista di un durissimo sfogo. L’attore ha urlato contro ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Episodio spiacevole peroggi a Roma: l’attore italiano ha partecipato alla manifestazione per la liberazione di Chico Forti, in piazza Montecitorio,però indossare la, che ha di recente espresso la sua contrareità all’obbligo di indossare laall’aperto, anche se si è da soli, è statoinsieme alla moglie (anche lei), che gli hanno chiesto di indossare la protezione per il volto., che in un primo momento ha indossato la, è stato poi protagonista di un durissimo sfogo. L’attore ha urlato contro ...

