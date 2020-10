Enpab “Impegno costante per le politiche di genere”

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Assistenza e sostegno al reddito coniugate insieme rappresentano la grande novità, dettata dalla necessità di agire su due fronti: da una parte l'assistenza alla persona, alla donna che sceglie di non sacrificare la sua maternità per la propria affermazione professionale, dall'altra assisterla e sostenerla con un empowerment professionale che verrebbe meno proprio nel momento di più alta affermazione come professionista. In una professione STEM, digitalizzata e tecnologica, assentarsi due anni dal proprio ambito lavorativo è come restare fuori dal mondo del lavoro per almeno 10 anni. Si tratta di un rafforzamento professionale che tiene in conto anche l'ambito psicologico delle professioniste e rappresenta un risultato vincente nella programmazione delle azioni di welfare mirate. La nostra azione di garantire posti ...