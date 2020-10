Enel | lancia sustainability-linked financing framework 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Adnkronos) - L'impegno del gruppo verso la finanza sostenibile è ulteriormente evidenziato dalla partecipazione del Direttore Finanziario di, Alberto De Paoli, come co-presidente alla Cfo Taskforce del Global Compact delle Nazioni Unite, che ha recentementeto i "Cfo Principles for Integrated Sdg Investments and Finance". Tali principi sono un insieme di quattro valori il cui scopo è indicare alle imprese come allineare le proprie strategie di finanza d'impresa agli impegni di sostenibilità, al fine di creare un impatto reale rispetto agli Sdg. Inoltre, il Gruppo è membro dell'Advisory Council sui Principi dell'Icma, del Corporate Forum on Sustainable Finance e del Sustainable Bond Market Advisory Group della Borsa di Londra.