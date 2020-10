Enel | lancia con successo ' sustainability linked bond' da 500 mln sterline

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) -Finance International, società finanziaria di diritto olandese controllata da, hato oggi sul mercato inun '' single-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 500 milioni di, pari a circa 550 milioni di euro. L'emissione, garantita da, ha ricevuto richieste in esubero per quasi 6 volte, totalizzando ordini per un importo pari a circa 3 miliardi died una partecipazione significativa di Investitori Socialmente Responsabili (Sri), permettendo al gruppodi continuare a diversificare la propria base di investitori. Ildell'emissione sui mercati, ...