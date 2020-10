Emma Marrone copre tutto | jeans | felpa e giaccone | ma sempre bella – Foto

Leggi su chedonna

(Di martedì 13 ottobre 2020), look insolito per Milano:larghi,con cappuccio e, ma la cantante èbellissima,sceglie un look alternativo per una giornata a Milano riscaldata dal sole di ottobre.larghi con degli spacchi sulle ginocchia,con capuccio e un grandeper non prendere freddo e … L'articolo, maè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it