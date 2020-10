Emergenza Covid-19: le nuove indicazioni per la durata dell’isolamento e della quarantena (Di martedì 13 ottobre 2020) La nuova Circolale del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020. La circolare chiarisce che: l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) La nuova Circolale del ministeroSalute del 12 ottobre 2020 aggiorna leriguardo lae il termine dell’isolamento e, in considerazione dell’evoluzionesituazione epidemiologica, delleevidenze scientifiche, delleprovenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020. La circolare chiarisce che: l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal restocomunità per ladel periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la ...

