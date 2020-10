Elezioni Usa, da Kamala Harris a Hope Hicks: tutte le donne dei Presidenti (Di martedì 13 ottobre 2020) Il tre novembre gli americani saranno chiamati a scegliere tra due uomini – Donald Trump e Joe Biden – come è sempre stato dalla nascita degli Stati Uniti d’America se si esclude quattro anni fa, quando candidata fu Hillary Clinton, poi sconfitta da Trump. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Il tre novembre gli americani saranno chiamati a scegliere tra due uomini – Donald Trump e Joe Biden – come è sempre stato dalla nascita degli Stati Uniti d’America se si esclude quattro anni fa, quando candidata fu Hillary Clinton, poi sconfitta da Trump.

sole24ore : Elezioni Usa, e se Trump facesse come la ‘pazza Inter’ contro la Sampdoria? - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @stegraziosi a tre settimane della elezioni USA - repubblica : 'Trump negativo al coronavirus e non più contagioso'. E manda in delirio fan: 'Tra 22 giorni vinciamo' [aggiornamen… - franzrusso : RT @GPiziarte: #ElezioniUsa, #Instagram è una piattaforma più liberal di #Facebook - #socialmedia #Election2020 #ElectionDay - GPiziarte : #ElezioniUsa, #Instagram è una piattaforma più liberal di #Facebook - #socialmedia #Election2020 #ElectionDay… -