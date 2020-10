Eleonora Daniele: "Ferragni non ha mai parlato del covid". Fedez risponde e lei si scusa (Di martedì 13 ottobre 2020) Botta e risposta a distanza tra Fedez ed Eleonora Daniele. La conduttrice, nel corso della trasmissione Storie Italiane, ha accusato Chiara Ferragni di non aver parlato del coronavirus, venendo meno al suo dovere di essere esempio per i più giovani che la seguono. Pronta la difesa del marito dell’influencer, che ha respinto le accuse via social, spingendo infine la conduttrice a scusarsi per l’errore. “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi?” aveva detto Daniele durante una puntata del programma. L’ospite Simona Ventura l’ha corretta: ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Botta e risposta a distanza traed. La conduttrice, nel corso della trasmissione Storie Italiane, ha accusato Chiaradi non averdel coronavirus, venendo meno al suo dovere di essere esempio per i più giovani che la seguono. Pronta la difesa del marito dell’influencer, che ha respinto le accuse via social, spingendo infine la conduttrice arsi per l’errore. “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi?” aveva dettodurante una puntata del programma. L’ospite Simona Ventura l’ha corretta: ...

