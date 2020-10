Eleonora Daniele critica Chiara Ferragni perché «non parla abbastanza del Covid» e Fedez risponde (Di martedì 13 ottobre 2020) Eleonora Daniele si è scagliata contro Chiara Ferragni durante Storie italiane – su Rai1 – e l’influencer è stata immediatamente difesa da Simona Ventura e dal marito Fedez. Il fulcro della questione è che, secondo la conduttrice, Chiara Ferragni non sfrutterebbe a sufficienza la sua popolarità per parlare di Covid; la conduttrice ha anche tirato in ballo la foto di Chiara Ferragni nei panni della Vergine Maria che ha fatto arrabbiare il Codacons, il quale l’ha denunciata per blasfemia. LEGGI ANCHE >>> Le Sardine dicono che il processo di Salvini è stato oscurato sui social da Chiara Ferragni ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020)si è scagliata controdurante Storie italiane – su Rai1 – e l’influencer è stata immediatamente difesa da Simona Ventura e dal marito. Il fulcro della questione è che, secondo la conduttrice,non sfrutterebbe a sufficienza la sua popolarità perre di; la conduttrice ha anche tirato in ballo la foto dinei panni della Vergine Maria che ha fatto arrabbiare il Codacons, il quale l’ha denunciata per blasfemia. LEGGI ANCHE >>> Le Sardine dicono che il processo di Salvini è stato oscurato sui social da...

trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - hidjngit : Sapete cosa spinge una persona come Eleonora Daniele ad esprimersi così su Chiara Ferragni? Pura invidia, lei cosa… - grazia_natola : RT @ProfCampagna: Eleonora Daniele ha criticato Chiara Ferragni, perché negli ultimi mesi non ha parlato del Covid 19. Beh, la tanto detes… - crsvlnn : RT @matyzzle: Eleonora Daniele che figura di merda -