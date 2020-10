Eleonora Daniele contro la Ferragni: “Da marzo non parla più di Covid e la vestono da Madonna” (Video) (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Chiara Ferragni fa sempre notizia, soprattutto se dice qualcosa contro di lei. Dopo le sue professate simpatie antifasciste, infatti, e grazie alla linfa vitale data alla sua coscienza sociale da Fedez, ora le levate di scudi per difedere l’influencer sono bipartisan. Lo sta imparando a sue spese Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice di Storie Italiane che nella trasmissione ha osato criticarla perché dopo marzo non avrebbe più fatto informazione sul Covid e su Vanity Fair è stata immortalata come la Madonna. Presa di posizione opinabile – per la quale la stessa Daniele ha chiesto scusa – se non fosse che poi arriva Fedez con la sua spocchia a difendere la moglie e la pezza è peggiore del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Chiarafa sempre notizia, soprattutto se dice qualcosadi lei. Dopo le sue professate simpatie antifasciste, infatti, e grazie alla linfa vitale data alla sua coscienza sociale da Fedez, ora le levate di scudi per difedere l’influencer sono bipartisan. Lo sta imparando a sue spese, giornalista e conduttrice di Storie Italiane che nella trasmissione ha osato criticarla perché doponon avrebbe più fatto informazione sule su Vanity Fair è stata immortalata come la Madonna. Presa di posizione opinabile – per la quale la stessaha chiesto scusa – se non fosse che poi arriva Fedez con la sua spocchia a difendere la moglie e la pezza è peggiore del ...

davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - Luanaisme : Al mondo più Chiara Ferragni e Fedez e meno Eleonora Daniele - SageRedHair : cara eleonora daniele dovevi fermarti a sbaglio! assurdo! ??????? #chiaraferragni - Gb13Giovanna : RT @dellorco85: Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che parlare...… - DTenagneGargano : RT @dellorco85: Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che parlare...… -