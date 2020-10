Eleonora Daniele attacca la Ferragni: “Detto nulla riguardo al Covid”. Fedez replica al vetriolo – VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) Hanno fatto molto discutere le parole di Eleonora Daniele durante la puntata odierna di Storie Italiane. Durante il programma da lei condotto, la giornalista ha attaccato a più riprese Chiara Ferragni colpevole – a suo dire – di non aver fatto / detto nulla riguardo al Covid. Parole dure che hanno visto la replica immediata … L'articolo Eleonora Daniele attacca la Ferragni: “Detto nulla riguardo al Covid”. Fedez replica al vetriolo – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 13 ottobre 2020) Hanno fatto molto discutere le parole didurante la puntata odierna di Storie Italiane. Durante il programma da lei condotto, la giornalista hato a più riprese Chiaracolpevole – a suo dire – di non aver fatto / dettoal Covid. Parole dure che hanno visto laimmediata … L'articolola: “Dettoal Covid”.alNewNotizie.it.

trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - _g_thoughts_ : Eleonora Daniele voleva semplicemente un po’ di views, sta morta di fama #gfvip - Psyco__Moon : Volo per la romanzina che ha fatto Fedez ad Eleonora Daniele - dafnqx : RT @trash_italiano: Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul serio? h… -