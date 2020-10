Eleonora Daniele all’attacco della Ferragni: “Non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid”. Twitter non perdona (Di martedì 13 ottobre 2020) Attacchi assortiti da parte di Eleonora Daniele a Chiara Ferragni. Durante la puntata odierna di Storie Italiane la conduttrice ha attaccato a più riprese l’influencer, a partire dal fatto che non ha preso una posizione netta in merito al covid. Poi difesa da Simona Ventura (ospite del programma, ha fatto notare come la Ferragni assieme al marito si sia mossa per una raccolta fondi nel periodo più duro della pandemia), la ex concorrente del Grande Fratello ha continuato ad attaccare la moglie di Fedez, arrivando a tirare in ballo la copertina su Vanity Fair in cui la Ferragni appare travestita da madonna. "Eleonora Daniele":Per queste dichiarazioni su Chiara ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Attacchi assortiti da parte dia Chiara. Durante la puntata odierna di Storie Italiane la conduttrice ha attaccato a più riprese l’influencer, a partire dal fatto che non ha preso una posizione netta in merito al covid. Poi difesa da Simona Ventura (ospite del programma, ha fatto notare come laassieme al marito si sia mossa per una raccolta fondi nel periodo più duropandemia), la ex concorrente del Grande Fratello ha continuato ad attaccare la moglie di Fedez, arrivando a tirare in ballo la copertina su Vanity Fair in cui laappare travestita da madonna. "":Per queste dichiarazioni su Chiara ...

