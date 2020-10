Elena Morali Instagram, elettrizzante outfit total black: «Sei un’opera d’arte!» (Di martedì 13 ottobre 2020) Elena Morali ha trascorso una serata a Milano e ha deciso di condividere questa sua piccola avventura su Instagram con uno scatto a dir poco paradisiaco. La showgirl grazie al suo fisico perfetto con tutte le “grazie” al posto giusto sembra una vera e propria statua greca. Che dire? Il suo amore per lo sport da ottimi risultati. I suoi numerosi followers davanti a tanta femminilità, messa in risalto dal suo look audace, hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. Il post, infatti, è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di complimenti. Non c’è nulla da fare, Elena Morali è la donna dei sogni dei suoi ammiratori. Leggi anche –> Elena Morali, una moderna Jane ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 ottobre 2020)ha trascorso una serata a Milano e ha deciso di condividere questa sua piccola avventura sucon uno scatto a dir poco paradisiaco. La showgirl grazie al suo fisico perfetto con tutte le “grazie” al posto giusto sembra una vera e propria statua greca. Che dire? Il suo amore per lo sport da ottimi risultati. I suoi numerosi followers davanti a tanta femminilità, messa in risalto dal suo look audace, hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. Il post, infatti, è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di complimenti. Non c’è nulla da fare,è la donna dei sogni dei suoi ammiratori. Leggi anche –>, una moderna Jane ...

